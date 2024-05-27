«Девочка-кошка» набросилась на двух братьев с палкой в ЯНАО

Школьница, увлекающаяся квадробингом, набросилась с палкой на двух братьев, которые гуляли на детской площадке в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Отмечается, что девочка была в маске кошки и вела себя, как полагается квадроберам: ходила на четвереньках, мяукала и иногда даже выпускала «когти». В какой-то момент она увидела двух мальчиков и накинулась на них — одного из детей, 8-летнего мальчика, она сильно ударила палкой по спине и ноге. У детей зафиксировали синяки и царапины.

Сами дети не собирались обращаться в полицию, поскольку не хотели «портить жизнь» девочке, однако историей заинтересовались сами правоохранители. Сейчас они разыскивают нападавшую.

Напомним, что фанаты квадробинга любят переодеваться в животных и имитировать их поведение. Предположительно, движение зародилось примерное в 70-е годы прошлого века в США. По другой версии, ее придумал японец Кеничи Ито, которого в детстве называли обезьяной. Накануне детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила запретить квадробику и «деструктивное движение фурри». По ее мнению, таким образом разрушается психика детей.