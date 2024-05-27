Стало известно, могут ли террористы из «Крокуса» избежать ответственности

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон может помиловать граждан республики, обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», после их экстрадиции на родину, сообщил NEWS.ru экс-генеральный прокурор России, заслуженный юрист РФ Валентин Степанков. По его словам, такое право главы государства предусмотрено законодательством страны.

Всегда остается вариант помилования президентом. Такие случаи были и с нашей стороны, когда мы забирали для отбытия наказания своих граждан, которые совершали преступления за рубежом, какой-то срок они у нас отбывали, а потом их миловали, — объяснил Степанков.

В то же время заведующий кафедрой Международного права РУДН, заслуженный юрист РФ Аслан Абашидзе в разговоре с NEWS.ru отметил, что это возможно только в теории, и глава Таджикистана не пойдет на помилование террористов, в том числе потому что это будет иметь международные последствия.

Ранее первый зампред верхней палаты парламента Таджикистана Раджаббой Ахмадзода заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» стал испытанием на прочность для отношений Москвы и Душанбе. По его словам, несмотря на трагические события, Таджикистан и Россия продолжают развивать сотрудничество.

До этого два крупных сочинских санатория «Светлана» и «Зеленая роща» начали принимать на реабилитацию граждан, пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили в администрации города. По информации властей, сейчас там на безвозмездной основе отдыхают две семьи, всего восемь человек.

Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта