В Орловской области цыгане называли продавщиц магазина русскими тварями

В Орловской области цыгане назвали продавщиц одного из продовольственных магазинов «русскими тварями». Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

По данным канала, клиенты стали вести себя агрессивно из-за того, что им не понравилась купленная в магазине колбаса. Они стали бросаться едой и оскорблять сотрудников.

Прибывшие на место общественники вызвали на место происшествия полицию. После составления протокола об административном правонарушении цыганам пришлось заплатить штраф.

«Но если случится подобное еще раз, наказание будет строже», — отмечает канал.

Ранее в Калужской области таксист-мигрант отказался везти клиентку из-за национальности. По словам жительницы Обнинска, мужчина назвал ее «свиньей» и «русской тварью». После этого он принес извинения за свои слова.