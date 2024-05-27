Россиянка облила сожителя ацетоном и подожгла

Ссора между сожителями на Сахалине закончилась госпитализацией одного из них. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

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Инцидент произошел в Чехове: 52-летняя женщина, поругавшись с 36-летним сожителем, разозлилась на него, вылила ему на голову и туловище легковоспламеняющуюся жидкость и подожгла ее. Потерпевшего на скорой доставили в медицинское учреждение. Ему диагностировали термические ожоги лица и головы. Врачи успели оказать мужчине своевременную помощь.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

До этого в Самаре женщина сожгла автомобиль бывшего супруга из мести. Опрошенный владелец авто рассказал, что в тот день поссорился с бывшей женой, после чего лег спать. Его разбудил знакомый, когда машину уже тушили пожарные.