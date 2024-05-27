$89.70-0.5597.10-0.78
Войти в почту

ТАСС: в Дагтехкадастре в Махачкале проходят обыски

В Дагестанском бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке (ГБУ РД Дагтехкадастр) в Махачкале силовики проводят обыски. С чем это связано неизвестно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана.

В Махачкале силовики проводят обыски в Дагтехкадастре
© globallookpress.com
«Информацию подтверждаем, сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов в Дагтехкадастре», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в министерстве готовы оказать силовикам всяческое содействие при необходимости. По его данным, задержаний нет.

В апреле Федеральная служба безопасности заявила, что ее сотрудники при содействии МВД разоблачили организованную преступную группу бывших и действующих работников «Россети Северный Кавказ» и других энергетиков, присвоивших около 2,8 млрд рублей.

Согласно информации следствия, преступная группировка похитила деньги, предназначенные для создания автоматизированной системы учета электроэнергии на территории Дагестана.

Происшествия
Россети Северный Кавказ
ФСБ
Республика Дагестан
Махачкала
2
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости