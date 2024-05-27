Челябинский маньяк, 14 лет удерживавший девушку, оказался шизофреником

У челябинского маньяка Владимира Ческидова, который 14 лет держал в плену девушку и убил другую, диагностировали шизофрению. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По версии следователей, в момент совершения своих преступлений 51-летний мужчина не отдавал отчет своим действиям. По результатам психиатрических экспертиз его решили отправить на принудительное лечение. Окончательное решение вынесет суд.

Напомним, что Ческидов похитил 19-летнюю девушку в 2009 году. Она познакомилась с маньяком на железнодорожном городском вокзале и согласилась приехать к нему домой. Мужчина не отпускал свою жертву 14 лет — угрожал ножом, закрывал на замок, а на окна установил решетки. Кроме того, преступник постоянно насиловал свою жертву. В 2023 году ей удалось сбежать.

Позже в погребе Ческидова обнаружили останки еще одной девушки — ее мужчина убил и расчленил. Известно, что в доме также жила престарелая мать преступника, которая никак не реагировала на происходящее.