Шестерых участвовавших в драке в Москве мигрантов выдворят из РФ

В Москве Нагатинский районный суд решил выдворить из России шестерых мигрантов, которые участвовали в массовой драке со стрельбой на юге города. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города. Lenta.ru

По результатам изучения материалов дел и протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ, ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ, фигуранты признаны виновными в совершении административных правонарушений. Свободная Пресса

Пятерым из них назначен штраф в размере 5 тыс. рублей. Еще одного участника драки оштрафовали на 7 тыс. рублей. Говорит Москва