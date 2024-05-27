В Грайвороне при атаке БПЛА на автостоянку пострадала женщина

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью БПЛА самолетного типа автостоянку в центре Грайворона, ранена женщина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Автомобильная стоянка в центре города Грайворона подверглась атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. В результате его падения с последующей детонацией пострадала мирная жительница - у женщины сквозное ранение левой нижней конечности. Участниками территориальной самообороны была оказана первая помощь на месте. Бригадой скорой пострадавшая доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он.

Гладков добавил, что также на стоянке повреждены 13 легковых автомобилей, на месте работают оперативные службы. Он подчеркнул, что данные по повреждениям уточняются.