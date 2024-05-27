Россиянин расправился с любовницей и ее матерью и ушел на СВО

Житель Волгограда Алексей Ишкин, убивший любовницу и ее мать в Сочи, отправился в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщает портал V1.ru.

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По информации портала, в 2016 году Ишкин уехал в Сочи на заработки вместе с женой, ее братом и ребенком. Там он поссорился с супругой и зарегистрировался на сайте знакомств.

Ишкин стал встречаться с 39-летней жительницей поселка Кудепста. Они виделись пять раз, встречи проходили либо в машине, либо в квартире любовницы. Ишкин зарезал любовницу, находясь под действием наркотического вещества. В качестве причины он назвал съемку их интимных отношений, которую якобы вела женщина. Ишкин нанес 39-летней женщине более 70 ударов ножом, после чего расправился с матерью любовницы.

Суд отправил волгоградца в колонию строгого режима на 16 лет. Срок должен был закончиться в 2032 году, однако Ишкин подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО.

До этого жительница города Новоуральска Свердловской области настояла на вскрытии цинкового гроба ее брата — бойца специальной военной операции (СВО) из-за подозрений в причине смерти.