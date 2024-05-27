Двоих россиян накрыло четырехметровой волной на свидании

На Сахалине девушку и молодого человека накрыло четырехметровой волной во время свидания. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

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По его информации, 29-летний россиянин решил произвести впечатление на свою девушку и пригласил ее на безлюдный пирс в селе Охотское, где швартуются рыболовецкие суда. Туристам туда сложно пробраться, однако местные знают дорогу.

Влюбленных смыло четырехметровой волной. 23-летнюю девушку удалось вытащить из воды, от госпитализации она отказалась. Ее спутника, 29 -летнего мужчину, не могут найти. В его поисках участвует поисковая группа из 13 спасателей и шести машин.

Ранее во время шторма на Кубани в Новороссийске девушку смыло огромной волной под машину. Происшествие попало на видео, выбраться девушке помогли очевидцы.