Вблизи летевшего в Москву самолета заметили неопознанный предмет в небе

Пилоты летевшего в Москву самолета авиакомпании «Газпромавиа» заметили неопознанный предмет в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

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Непредвиденная ситуация произошла с Boeing 737, следовавшим в российскую столицу из Санкт-Петербурга, в пятницу, 24 мая. На подлете в авиагавань назначения экипаж доложил о наблюдении зонда голубого цвета вблизи лайнера.

Несмотря на это, командир воздушного судно продолжил выполнение рейса. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Внуково.

Ранее летевший в Таджикистан самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно сменил курс в небе и приземлился в другом месте. Инцидент случился с Airbus A321neo, следовавшим из Санкт-Петербурга в Худжанд 23 мая. Во время полета экипаж доложил о больном пассажире на борту.