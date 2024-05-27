Мужчина переехал возлюбленную автомобилем после ссоры в Подмосковье

В Подмосковье у Минского шоссе на парковке рядом с кафе мужчина переехал свою девушку на автомобиле. Об этом стало известно со слов свидетеля происшествия.

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— После ссоры с сожительницей на парковке кафе 37-летний мужчина наехал на нее на автомобиле. Женщина госпитализирована с переломами и тяжелыми травмами головы, — цитирует очевидца РЕН ТВ.

Ситуация произошла 26 мая около трех часов дня в районе населенного пункта Контемирово. Врачи борются за жизнь пострадавшей. Следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины.

Нередки случаи ДТП с тяжелыми травмами: 24 мая произошло происшествие в московском парке. Пенсионерка впала в кому после того, как ее сбил мужчина на роликах. До этого, 18 мая, случилось ДТП с участием нескольких автомобилей в Митине. Некоторые автомобили пришлось пилить ради вызволения находящихся внутри них людей.

В ночь на 27 мая произошло еще одно дорожное происшествие на МКАД: грузовая машина перевернулась и улетела в кювет. Водитель остался жив, ему оказывается медицинская помощь.