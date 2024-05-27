Стало известно о разрушениях после атаки дронов на Геленджик

Минувшей ночью была предпринята атака беспилотниками по гражданским объектам на территории Геленджика, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, удар пытался нанести «киевский режим».

Все БПЛА подавлены силами ПВО. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен, — написал Кондратьев.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте падений работают специальные и оперативные службы.

Ранее стало известно, что под Орском, расположенном в Оренбургской области, произошло падение дрона. В результате падения БПЛА никто не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано. Отмечается, что ранее в Оренбурге не фиксировались подобные случаи. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

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До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов также известил, что несколько населенных пунктов Курской области остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских военных. В результате атаки Вооруженных сил Украины никто из мирных жителей не пострадал, уточнил врио губернатора. Восстановительные работы начнутся, когда будет снята угроза повторных атак.