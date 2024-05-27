Россиянин угнал сломанное авто, починил и бросил

33-летнего жителя Черемхово в Иркутской области задержали за необычное похищение машины — он отбуксировал ее на джипе отца, починил, а после бросил, когда в ней кончился бензин. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД в Telegram-канале.

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Накануне в дежурную часть полиции обратилась местная жительница. Она заявила, что кто-то украл ее ВАЗ-2109, который был припаркован возле дома. При этом в «девятке» не было аккумулятора, колеса были спущены, а одна из передних дверей не закрывалась на замок.

Вскоре правоохранителям удалось установить предполагаемого злоумышленника и задержать его. Он рассказал, что ночью увидел неисправную легковушку и обратился к своему отцу с просьбой помочь отбуксировать авто, которое он якобы недавно приобрел в рассрочку. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. Угнанную машину подозреваемый загнал в гараж, где накачал колеса и установил аккумулятор. На восстановленном автомобиле он поехал к подруге в село Рысево. По пути у похитителя закончилось топливо, после чего он решил бросить «девятку» у ближайшего гаража.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. «в». ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.