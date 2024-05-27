Стало известно о погибшем в результате атаки БПЛА в Орловской области

Водитель областной пожарной части погиб при падении БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны Орловской области, еще три человека пострадали.
Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.
"Сегодня утром в ходе массированной атаки на Орловскую область произошло падение БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в г. Ливны. По предварительным данным, к большому сожалению, в результате происшествия погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали", - написал он в Telegram-канале.