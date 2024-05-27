На Камчатке произошло землетрясение

Ощутимые сейсмические толчки фиксируются в течение дня на Камчатке. По последним данным, землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло на территории Елизовского района в 112 км юго-западнее Петропавловска-Камчатского.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, немного ранее было зафиксировано землетрясение в акватории Тихого океана. Эти толчки произошли на глубине 44 км. Магнитуда составила 4,6. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана в 77 км юго-восточнее краевой столицы.

В МЧС также сообщили, что в отдельных районах Петропавловска-Камчатского во время обоих землетрясений толчки могли ощущаться силой до 4 баллов. Угроза цунами из-за зафиксированных толчков не объявлялась.