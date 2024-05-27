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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8

Ощущаемое в отдельных районах землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Камчатке, сообщает ГУ МЧС России по региону.

На Камчатке произошло землетрясение
© ТАСС
"Землетрясение произошло на глубине 121 километр. Магнитуда сейсмособытия составила 4,8. Эпицентр землетрясения находился на территории Елизовского муниципального района в 112 км юго-западнее Петропавловск-Камчатского городского округа. По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловск-Камчатского городского округа и Елизовского муниципального района подземные толчки могли ощущаться силой до двух баллов", - говорится в сообщении.
Происшествия
МЧС России