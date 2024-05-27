На Камчатке произошло землетрясение

Ощущаемое в отдельных районах землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Камчатке, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Землетрясение произошло на глубине 121 километр. Магнитуда сейсмособытия составила 4,8. Эпицентр землетрясения находился на территории Елизовского муниципального района в 112 км юго-западнее Петропавловск-Камчатского городского округа. По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловск-Камчатского городского округа и Елизовского муниципального района подземные толчки могли ощущаться силой до двух баллов", - говорится в сообщении.