ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов Белгородской области

Несколько домов получили повреждения после атаки ВСУ в Белгородской области
В Шебекинском городском округе Белгородской области несколько жилых домов получили повреждения после обстрела со стороны ВСУ.
Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор.
Отмечается, что в городе Шебекино в многоквартирном доме в пяти квартирах выбило окна. Было повреждено остекление в одном из подъездов и посечён фасад. Осколками посечены 12 автомобилей.
В селе Муром повреждения зафиксированы в трёх частных жилых домах: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. На территории одного частного дома загорелась надворная постройка. Повреждена линия газоснабжения и один автомобиль.
Ранее Гладков сообщил, что один мужчина был ранен в результате атаки беспилотников в селе Муром.