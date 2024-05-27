Американский солдат отправится под суд во Владивостоке

Дело американского солдата Гордона Блэка отправлено в суд. Он обвиняется в краже и угрозе убийством во Владивостоке.

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«Прокуратура Первомайского района Владивостока утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина США. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), пунктом "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину)», – сообщает прокуратура Приморского края.

Известно, что Блэк приехал в Россию к своей любовнице, но они повздорили. Ссора закончилась страшным скандалом и кражей 10 тысяч рублей. Солдат был задержан приморской полицией.

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