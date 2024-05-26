Пассажиры рейса из Дохи пострадали из-за турбулентности

Двенадцать человек пострадали в результате попадания лайнера авиакомпании Qatar Airways в зону сильной турбулентности. Об этом пишет телеканал RTÉ.

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Инцидент произошел во время перелета из Дохи в Дублин в воскресенье, 26 мая.

По данным телеканала, Boeing B787-9 благополучно приземлился в аэропорту Дублина в 13:00 (15:00 мск). Вместе с тем, в воздушной гавани самолет встречали представители экстренных служб.

Это было обусловлено тем, заметили журналисты, что шесть пассажиров и шесть членов экипажа на борту сообщили о травмах после того, как самолет попал в зону турбулентности.

В пресс-службе авиаперевозчика пояснили, что «небольшое количество пассажиров и членов экипажа получили легкие травмы во время полета и в настоящее время получают медицинскую помощь». В компании подчеркнули, что на фоне ЧП проводится внутреннее расследование.

Ранее сообщалось, что во время рейса из Лондона в Сингапур на борту Boeing 777-300ER из-за сильной турбулентности погиб один человек. Кроме того, свыше 70 получили травмы разной степени тяжести.