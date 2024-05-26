Украинский БПЛА самолетного типа атаковал Белгород

Белгород подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил в Вячеслав Гладков.

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Гладков пояснил, что в результате падения устройства с последующей детонацией в районе Педагогического колледжа никто из жителей не пострадал.

По данным белгородского губернатора, осколками дрона были повреждены два транспортных средства. Оперативные службы работают на месте, подчеркнул он.

До этого стало известно, что девятилетняя девочка пострадала при атаке украинского дрона в Белгородской области. Губернатор Гладков отметил тогда, что у ребенка диагностировали осколочное ранение левой голени. Девочку отвезли в больницу для оказания всей необходимой помощи.

Кроме того, дроны атаковали хутор Панков Шебекинского городского округа, поврежден один частный жилой дом и три транспортных средства, в результате чего они загорелись. Пострадавших в этом населенном пункте выявлено не было.