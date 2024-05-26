Мост обрушился в Якутии

ЧП произошло в Алданском районе.

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Речь идёт о путепроводе через реку Селигдар, по которому проходит дорога между населёнными пунктами Нижний Куранах и Хатыстыр. Уточняется, что как минимум один пролёт конструкции «сложился» и провалился вниз. По словам очевидцев, никто не пострадал. Движение автотранспорта по нему невозможно, пишет Telegram-канал надзорного ведомства.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Также будет дана правовая оценка действиям структур, ответственных за содержание и ремонт моста.