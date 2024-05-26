Сухогруз "Зеленга", который столкнулся с опорой разводного железнодорожного моста в Ростове-на-Дону, направлялся в Республику Крым с грузом арматуры, сообщил ТАСС источник в сфере морских перевозок.

26 мая сухогруз врезался в несудоходный пролет Ростовского подъемного железнодорожного моста из-за отказа рулевого управления, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. Никто не пострадал, железнодорожные пути и мост не получили повреждений. Задержки поездов нет.

Как сообщил источник агентства, судно загрузилось арматурой в Ростове-на-Дону. По данным сервиса "Маринтрафик", сухогруз "Зеленга" был построен в 1978 году, ходит под флагом России. 21 мая судно прибыло из Азова Ростовской области.

В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в железнодорожный мост

По факту столкновения сухогруза с опорой моста Южная транспортная прокуратура и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовали проверки.