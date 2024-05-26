Десятки полицейских разогнали вечеринку в нацистском стиле в ФРГ

Около 70 полицейских разогнали вечеринку в нацистском стиле в немецкой общине Крёф.

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Об этом сообщило издание Bild.

В полицию поступили сообщения о том, что в арендованном доме звучат антиконституционные лозунги и запрещённая музыка.

Около 70 полицейских прибыли на место, провели обыск и собрали персональные данные участников.

Ранее в США в результате стрельбы во время вечеринки для будущей матери в Нью-Йорке погиб один человек, ещё трое пострадали.