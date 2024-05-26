Стали известны детали задержания актера "Бандитского Петербурга"

Стали известны обстоятельства и детали задержания советского и российского актера Романа Жилкина, устроившего, как сообщалось ранее, нетрезвый дебош в отделении полиции.

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Артист, снимавшийся, в частности, в сериалах "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей", был задержан в Северной столице после того, передает SHOT, как зачем-то начал ходить вокруг служебных авто, нецензурно общаясь с правоохранителями, а также толкаться.

По информации канала, накануне вечером Жилкин вместе с двумя друзьями и адвокатом приехал в отделение полиции, где один из его приятелей собирался написать заявление о мошенничестве. Когда всех, кроме пострадавшего, попросили выйти на улицу, "пьяный Жилкин стал беспокойно ходить вокруг авто", а на вопрос сотрудников полиции, зачем он это делает, начал "крыть всех матом".

Ресурсом отмечено: когда полицейские сделали артисту замечание, "тот продолжил буянить", а когда его пригласили пройти в отделение - чтобы составить административный протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, Жилкин "стал толкаться, упираться и сопротивляться".

При этом в беседе с каналом адвокат Романа Жилкина подтвердила его задержание, уточнив, что актера "дважды отвозили на медосвидетельствование, а также вызывали ему "скорую".

Жилкин родился в 1968 году, снимается со второй половины 1990-х. В списке работ - более 130 проектов: "Убойная сила", "Агент национальной безопасности", "Крутой".