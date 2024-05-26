Актера «Бандитского Петербурга» задержали в Петербурге

Актера «Бандитского Петербурга» Романа Жилкина задержали в Санкт-Петербурге за дебош в отделе полиции. Об этом сообщает telegram-канал 112.

© скрин видео

«Роман Жилкин приехал в отделение с друзьями — один из них хотел написать заявление о мошенничестве. Но спокойно ждать товарища Жилкин не смог. Вышел на улицу и стал болтаться вокруг служебных авто. На вопрос, что он делает, послал окружающих», — говорится в сообщении.

СМИ: в аэропорту Схипхол задержали Ники Минаж

По данным канала, сотрудники полиции заметили, что Жилкин пьян, и попросили его успокоиться, но тот не послушал, после чего был задержан.