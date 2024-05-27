В Крыму шестеро детей отравились хлором

В Крыму шестеро детей попали в больницу с отравлением хлором. Об этом сообщает ИА «Регнум» в Telegram.

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Дети почувствовали себя плохо во время тренировки в бассейне в Севастополе. Предположительно, причиной этого стал резкий запах.

Всех пострадавших доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь. Прокуратура начала проверку по факту их госпитализации.

Ранее в Минусинске шесть человек надышались хлором во время посещения сауны. Подростки и взрослые тоже почувствовали себя плохо после купания в бассейне. Концентрация хлора в воздухе была превышена в четыре раза.