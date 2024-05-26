Наводнение на севере Армении разрушило дороги и мосты, нарушило работу одного из погранпереходов в Грузию. Погиб один человек, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

В ведомстве уточнили, что в результате разлива реки Дебед разрушен участок автодороги Ванадзор — Алаверди, подтоплены дома и другие постройки на станции Айрум.

Водитель автомобиля Opel погиб при падении машины в реку. Кроме того, спасатели ведут поиски пожилого мужчины, который также упал в Дебед, пояснили в МВД.

По данным ведомства, разрушены мосты к селу Каркоп и городу Алаверди, затоплены переправы к городу Ахтала и к поселку Ахтала. В регионе работают 324 спасателя, им удалось эвакуировать из поселка Дзорагет 77 местных жителей.

На фоне наводнения власти призвали автолюбителей пересекать границу с Грузией через КПП «Гогаван» и «Бавра». Они добавили, что пункт «Баграташен» временно недоступен.

Руководство «Южно-Кавказской железной дороги», дочерней компании РЖД, отменило международные железнодорожные рейсы по маршруту Ереван — Тбилиси — Ереван из-за оползня на участке Айрум — Ахтала.