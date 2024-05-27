Экс-жителя Чукотки признали виновным в распространении ложной информации о ВС РФ

Бывший житель Чукотки, который в настоящий момент находится в международном розыске, признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает управление СК России по региону.

"В ходе предварительного следствия осужденному заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда мужчине назначено заочное наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов в информационных и коммуникационных сетях, включая сеть Интернет, сроком на четыре года. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания осужденного. В настоящее время мужчина находится в межгосударственном розыске", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что гражданин России, находясь на территории иностранного государства, на своей персональной странице в социальной сети распространил публикации с заведомо ложной информацией об использовании Вооруженных сил РФ.