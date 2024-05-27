19-летнего россиянина арестовали за расправу над 17-летней девушкой

В Самаре суд арестовал 19-летнего местного жителя, расправившегося с 17-летней девушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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По данным ведомства, в ночь на 25 мая юноша в квартире своего брата 60 раз ударил ножом потерпевшую. Она не выжила.

Следователи осмотрели место трагедии, назначали судебные экспертизы и провели другие действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»).

Ранее стало известно, что в Подмосковье 37-летний мужчина переехал жену автомобилем.