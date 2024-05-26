Мужчины в Челябинске устроили драку со стрельбой из-за девушки

В Челябинске мужчины устроили драку со стрельбой. Об этом в субботу, 25 мая, сообщил порталу URA.RU источник в правоохранительных органах.

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По его словам, причиной конфликта стала девушка. На снятом очевидцами видео можно заметить драку, также слышны звуки выстрелов.

— В больницу никто из участников конфликта не обращался, — уточнил собеседник портала.

Полицейские оперативно установили личности всех участников драки. Их доставили в органы внутренних дел для выяснения обстоятельств инцидента.

Следственный комитет РФ ужесточил статью дела после драки со стрельбой в районе Бирюлево Западное, переданного из полиции. Действия фигурантов переквалифицировали на статью о покушении на убийство.

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 21 мая на Медынской улице. Между двумя группами людей произошла потасовка, в ходе которой один из участников напал на оппонентов с ножом и несколько раз выстрелил. Приехавшие на место происшествия правоохранители обнаружили двоих мужчин с ножевыми ранениями.