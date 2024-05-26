Летевший в Россию пассажирский самолет экстренно сел в Литве

Самолет, летевший из Антальи в Москву, сел в Вильнюсе из-за сердечного приступа у пассажира.

Летевший из Антальи в Москву Boeing B737-8 MAX авиакомпании Corendon Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Вильнюса из-за плохого самочувствия пассажира.

Стало известно, что самочувствие пассажира ухудшилось во время полета. Сначала он ударился головой о раковину в туалете, а выйдя из него, потерял сознание. Бортпроводники пытались оказать пассажиру первую помощь.

Находившаяся на борту медсестра сообщила, что по внешним признакам у пассажира сердечный приступ, и ему необходима экстренная помощь.

Экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту Вильнюса, передает ТАСС, ссылаясь на портал, специализирующийся на новостях гражданской авиации.