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Летевший в Москву самолет сел в Вильнюсе из-за сердечного приступа у  пассажира

Самолет, летевший из Антальи в Москву, сел в Вильнюсе из-за сердечного приступа у пассажира.

Летевший в Россию пассажирский самолет экстренно сел в Литве
© РИА Новости

Летевший из Антальи в Москву Boeing B737-8 MAX авиакомпании Corendon Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Вильнюса из-за плохого самочувствия пассажира.

Стало известно, что самочувствие пассажира ухудшилось во время полета. Сначала он ударился головой о раковину в туалете, а выйдя из него, потерял сознание. Бортпроводники пытались оказать пассажиру первую помощь.

Находившаяся на борту медсестра сообщила, что по внешним признакам у пассажира сердечный приступ, и ему необходима экстренная помощь.

Экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту Вильнюса, передает ТАСС, ссылаясь на портал, специализирующийся на новостях гражданской авиации.

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