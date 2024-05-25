В Белгороде после атак ВСУ горят таунхаус и припаркованные машины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами жилые кварталы Белгорода. В городе горят таунхаус и припаркованные машины на нескольких улицах, сообщает Telegram-канал Mash.

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В сообщении отмечается, что повреждения получили многоэтажные жилые дома на улицах Губкина и Есенина, а также частично разрушено здание аптеки.

В настоящий момент в городе звучит сирена ракетной опасности.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 15 ракет противника в небе над Белгородской областью.

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12 белгородцев получили ранения и доставлены в больницы, в их числе один ребенок, писал губернатор региона Вячеслав Гладков.