В Белгороде после атак ВСУ горят таунхаус и припаркованные машины

В Белгороде горят таунхаус и припаркованные автомобили после ударов ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами жилые кварталы Белгорода. В городе горят таунхаус и припаркованные машины на нескольких улицах, сообщает Telegram-канал Mash.
В сообщении отмечается, что повреждения получили многоэтажные жилые дома на улицах Губкина и Есенина, а также частично разрушено здание аптеки.
В настоящий момент в городе звучит сирена ракетной опасности.
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