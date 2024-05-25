Россиянин напал с ножом на бывшую жену и ее мать

Мужчина тяжело ранил ножом двух женщин в городе Фурманове Ивановской области, сообщила РИА Новости пресс-служба УМВД по региону. По данным ведомства, злоумышленник напал на бывшую супругу и ее мать.

Мужчина пришел к своей бывшей жене. <...> У них случился конфликт. В результате он схватился за нож, нанес несколько ножевых ранений <...> женщине <...> Потом в конфликт вступила мать этой женщины, — привели журналисты заявление правоохранителей.

Сам мужчина был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в МВД. Пострадавших женщин доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее житель Новокузнецка с ножом напал на работницу продуктового магазина, к которой испытывал романтические чувства, информировали в СУ СК по региону. По данным следствия, до нападения девушка отвергла внимание мужчины. Свидетели незамедлительно вызвали пострадавшей скорую помощь, ее госпитализировали.

До этого неизвестный напал с ножом на 22-летнюю девушку возле ТЦ «Щелковский» в районе Гольяново в Москве. В результате происшествия пострадавшая получила несколько резаных ран. Сразу после нападения злоумышленник скрылся, прохожие вызвали скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.