В Петербурге после инцидента со стрельбой возбудили уголовное дело

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено после инцидента в Невском районе Санкт-Петербурга, где мужчина открыл стрельбу по прибывшим на его задержание полицейским, а затем при штурме его квартиры сотрудниками Росгвардии оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

"По данному факту следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела и первоначально установленных обстоятельствах.

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, несколько часов переговоров с подозреваемым не дали результата, после чего бойцы спецназа взяли квартиру штурмом. В ходе задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ранен ответным огнем из табельного оружия. Приехавшие медики констатировали смерть подозреваемого.