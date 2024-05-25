На западе Москвы задержали подозреваемого в убийстве женщины

Подозреваемый в убийстве женщины на западе Москвы задержан, сообщили ТАСС в Главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Москве.

"Следователями столичного СК совместно с сотрудниками специальных служб в кратчайшие сроки задержан подозреваемый 2003 года рождения в совершении указанного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (ч. 1 ст. 105) УК РФ.

Ранее в ГСУ СК сообщили, что в квартире жилого дома, расположенного на улице Герасима Курина в Москве, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений.