Рыдающий ребенок оказался заблокирован в Porsche в центре Москвы

Ребенок оказался заблокирован в автомобиле марки Porsche в самом центре Москвы, сообщает РЕН ТВ. По информации издания, мать мальчика, выходя из машины, оставила ключи внутри. Рядом с Красной площадью пришлось развернуть спасательную операцию для вызволения малыша.

На опубликованных кадрах слышно, что из машины доносится плач ребенка. Чтобы его достать, пришлось разбивать стекло и открывать дверь изнутри. По информации издания, мальчик не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге женщина упала в Дудергофский канал. По данным СМИ, пострадавшую удалось спасти. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. К упавшей в воду петербурженке сразу прибыли спасатели на лодке. Один из них прыгнул в воду и доплыл с женщиной до набережной, где уже стояли пожарные с лестницей.

Также стало известно, что ранее кровлю школы № 29 на улице имени Рылеева в Краснодаре сорвало из-за сильного ветра. Глава города Евгений Наумов также опубликовал кадры с места происшествия. По словам мэра, хотя инцидент и произошел до начала торжественной линейки, несколько человек получили травмы, им оказывается помощь.