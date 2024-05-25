В квартире стрелявшего в Петербурге мужчины нашли два обреза

Депутат ГД Александр Хинштейн сообщил, что в квартире у нейтрализованного в Петербурге злоумышленника нашли оружие. Об этом пишет РИА Новости.
Депутат уточнил, что у стрелявшего в квартире были два обреза и два пистолета.
В субботу в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно, из травматического оружия в квартире дома на Народной улице в Петербурге. Злоумышленник забаррикадировался, квартиру пришлось брать штурмом.
Сотрудники СОБР Росгвардии в соответствии с законодательством применили табельное оружие и нейтрализовали мужчину.
Ранее мужчина открыл стрельбу по полицейским. Один сотрудник ведомства получил ранения.
Местная жительница рассказала «Газете.Ru», что у дома собралось много зевак. По ее словам, дорогу к зданию перегородили автомобили ГАИ.