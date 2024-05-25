Завершились следственные действия на месте теракта в «Крокусе»
Следственные действия на месте теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» завершены. Об этом стало известно RT.
Об окончании следственных действий сообщают источники издания в правоохранительных органах. Подробности не уточняются.
Ранее сообщалось, что двое из напавших на концертный зал незадолго до теракта вернулись из Турции. Один из них сам поделился информацией со следствием, в соцсетях другого были обнаружены соответствующие фотографии. Также известно, что организатор атаки находится за границей.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных террористов проникла в концертный зал, открыла огонь по посетителям и подожгла здание. Преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.
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