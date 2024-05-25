Гладков сообщил о погибших в результате обстрела Белгородской области

В субботу вечером украинские формирования обстреляли реактивными снарядами посёлок Октябрьский Белгородского района. Погибли два человека, десять ранены. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К большому горю, два человека погибло — у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — написал губернатор в Telegram-канале.

Еще 10 человек пострадали, среди них один 8-летний мальчик. У всех пострадавших осколочные ранения.

Раненые доставлены в больницы Белгорода. Одну из пострадавших женщин отпустили домой на амбулаторное лечение.

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Также после прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Пожарные сейчас тушат огонь. В домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, повреждены 23 автомобиля.