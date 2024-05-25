В Петербурге спецназ взял штурмом квартиру, где забаррикадировался стрелок

В Петербурге спецназ Росгвардии штурмом взял квартиру в доме №27 на Народной улице, где ранее забаррикадировался стрелок. Пока неясно, жив ли подозреваемый, сообщает телеканал «78».

Телеканал отмечает, что стрелка нейтрализовали во время штурма. Это подтвердила пресс-служба Росгвардии по СЗФО. Однако позднее появилась информация, что мужчина стал подавать признаки жизни. Сейчас его пытаются реанимировать медики.

По данным канала 112, уроженец Чечни неоднократно лечился у психиатров.

В субботу 59-летний мужчина после бытового конфликта забаррикадировался в квартире с оружием. Переговоры с ним сорвались. Он заявил, что не собирается сдаваться, и принялся стрелять с балкона, предположительно, из охотничьего ружья. Жильцов дома эвакуировали, силовики решили штурмовать квартиру.