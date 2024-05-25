В Москве нашли тело женщины с признаками насильственной смерти

На западе Москвы нашли тело женщины с признаками насильственной смерти
Следователи столичного главка СК РФ устанавливают причины смерти женщины, тело которой с ножевыми ранениями обнаружено в квартире на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.
"Следователи проверяют обстоятельства смерти женщины на западе Москвы", - отметили в главке.
По данным ГСУ СК России по Москве, в квартире жилого дома, расположенного на улице Герасима Курина, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений.
"В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в столичном ГСУ СК.