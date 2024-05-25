Стала известна личность стрелявшего в полицейских в Санкт-Петербурге

Стрелявший в полицейских житель Санкт-Петербурга имеет судимость. Личность злоумышленника стала известна Telegram-каналу Shot.

По данным канала, в правоохранителей стрелял 59-летний Лечи А. Ранее его судили за по статье о лишении жизни человека.

На данный момент с забаррикадировавшимся в квартире нарушителем ведутся переговоры, он отказывается сдаваться. Из дома выводят остальных жильцов, периметр здания огорожен лентой. Как сообщает «Фонтанка», помимо стрелка в квартире никого нет — полицейские уже вывели его жену. Мужчина ходит по квартире с оружием и время от времени выглядывает из окна лоджии.

Ранее местная жительница рассказала, что стрельба началась из-за ссоры семейной пары.