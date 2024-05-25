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В Харькове произошли новые взрывы

В Харькове в субботу, 25 мая, снова прогремели взрывы, рассказал мэр города Игорь Терехов. Он добавил, что в результате попаданий погибли два человека, пишет РБК.

В Харькове произошли новые взрывы
© ГСЧС Украины

В Харьковской области действует предупреждение о воздушной тревоге.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, в свою очередь, что после удара в спальном районе города возник пожар.

По данным портала, ранее взрывы были зафиксированы в Харькове в ночь на 25 мая.

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Напомним, что Минобороны РФ неоднократно подчеркивало: удары высокоточным оружием наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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