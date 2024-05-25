В казахстанском селе выпускники устроили массовую драку

Массовая драка между выпускниками школ произошла в Казахстане. Об этом пишет Telegram-канал Lada.kz.

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По его данным, потасовку устроили выпускники в селе Боранкул Бейнеуского района.

На появившемся в сети видео десятки молодых парней дерутся, кричат, некоторые из них кидают камни.

В департаменте полиции региона подтвердили факт произошедшего. Развернутый официальный комментарий в ведомстве пообещали предоставить позже.

Причины произошедшего неизвестны.

14 мая сообщалось, что в Башкирии пьяные мужчины напали на снимавшихся для альбома выпускников.

Инцидент произошел в Ишимбае. Они подъехали к подросткам, которые делали фото для выпускного альбома и попросили сигарету. Недовольные тем, что школьники им отказали, они набросились на молодых людей и девушек, после чего распылили содержимое перцовых баллончиков в лица пострадавшим.