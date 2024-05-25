Падение крыши школы на детей в Краснодаре попало на видео

Момент падения крыши школы № 29 на детей в Краснодаре попал на камеры видеонаблюдения. Ролик в субботу, 25 мая, публикует Telegram-канал «112».

На кадрах можно увидеть детей, стоящих у школы. В какой-то момент кто-то из школьников обращает внимание на угрозу и начинает бежать. За ним бросаются и другие дети, но не все успевают сдвинуться с места, и кровля обрушивается на них. Во дворе начинается паника.

В результате происшествия ребята получили травмы, восьми детям оказали амбулаторную помощь, еще трое пока остаются в больнице. Их жизни ничего не угрожает, передает Telegram-канал «112».

Названо число детей, пострадавших из-за срыва крыши в школе Краснодара

Инцидент произошел утром 25 мая. Кровлю со школы № 29 в Краснодаре сорвало из-за сильного ураганного ветра, порывы которого достигают 35 метров в секунду. В городе действует штормовое предупреждение.

Из-за падения кровли школы № 29 в Краснодаре 12 детей получили травмы различной степени тяжести. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.