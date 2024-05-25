ФНС заблокировала счета бежавшего из России Кирилла Серебренникова

Telegram-канал Mash сообщает, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета фонда уехавшего из России режиссера Кирилла Серебренникова за долг в размере порядка 500 тысяч рублей. По данным канала, если кинодеятель не уладит вопросы с налоговой службой, в отношении него могут быть возбуждены два уголовных дела.

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По данным канала, речь идет о Фонде поддержки современного театра, который Серебренников открыл в 2013 году, а в 2020 году создателя организации обвинили в хищении 129 млн рублей, однако кинорежиссер понес только условное наказание. Как сообщает Mash, деятель культуры уехал из России после начала СВО и вместе с этим вышел из состава учредителей.

Согласно информации канала, за прошедшие несколько лет фонд накопил долгов на сумму в 510 млн рублей, однако в списке учредителей этой организации в настоящий момент не значится ни одна фамилия. Канал допускает, что если ФНС заподозрит Серебренникова в уклонении от налогов, то ему может грозить уголовное дело по соответствующей статье, а также еще одно — за незаконное создание юридического лица.

Серебренников после снятия судимости уехал в Париж

Ранее российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак посетила 77-й Каннский кинофестиваль, участие в котором принял Серебренников. На мероприятии проходил показ его кинокартины «Лимонов, баллада об Эдичке». Эту киноленту Собчак назвала лучшей в карьере соотечественника.