Сбивший ребенка на переходе водитель объяснил, почему проехал на красный свет

Водитель грузовика, сбивший ребенка на пешеходном переходе в Москве, объяснил, что проехал на запрещающий сигнал светофора потому, что отвлекся на телефон. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.

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В ведомстве пояснили, что суд заключил под стражу виновника ДТП на 1-й улице Машиностроения, в результате которого погиб 8-летний мальчик. При этом правоохранители учли позицию прокуратуры Юго-Восточного административного округа.

Грузовик насмерть сбил мальчика в Москве

В пресс-службе уточнили, что 40-летнему водителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Обвиняемый показал, что проехал на красный сигнал светофора, так как отвлекся на телефон. Вину он признал», — отметили в прокуратуре.

Фигурант просил суд избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест, заметили в ведомстве.

Ранее в интернете появилось видео, на котором двое школьников переходят дорогу по пешеходному переходу. Внезапно появляется грузовик и сбивает одного из мальчиков. Автор публикации подчеркнул, что ребенок погиб на месте.