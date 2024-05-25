Кот выжил после 10-минутной стирки в машинке

Беляш обсох: кот из Челябинска пережил 10-минутную стирку в автомате
Хозяйка Беляша едва не лишилась своего любимца.
Кот, известный своей любовью к уютным местам, решил, что барабан стиральной машины – идеальное место для сна. Неожиданно для себя, Беляш оказался втянут в цикл стирки. Он пережил испытание не для слабонервных – десять минут крутился в стиральной машине.
Хозяйка, услышав странные звуки из ванной, обнаружила своего питомца в состоянии шока, сообщил ТГ-канал Baza. К счастью, Беляш не успел захлебнуться и получить серьезные травмы, но его состояние было критическим: низкая температура, нестабильное давление.
Врачи ветеринарной клиники провели экстренные мероприятия, и спустя сутки отпустили пушистого пациента домой.
NDTV: в Китае кот остался дома один, включил плиту и устроил пожар
Специалисты напомнили, что коты, особенно котята, могут найти себе самые неожиданные места для сна. Поэтому лучше проверяйть барабан стиральной машины перед стиркой.
Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, как в садах под Екатеринбургом спасли кота-бродягу, который провел ночь на крыше сарая, потому что зацепился за проволоку.