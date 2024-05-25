Кот выжил после 10-минутной стирки в машинке

Хозяйка Беляша едва не лишилась своего любимца.

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Кот, известный своей любовью к уютным местам, решил, что барабан стиральной машины – идеальное место для сна. Неожиданно для себя, Беляш оказался втянут в цикл стирки. Он пережил испытание не для слабонервных – десять минут крутился в стиральной машине.

Хозяйка, услышав странные звуки из ванной, обнаружила своего питомца в состоянии шока, сообщил ТГ-канал Baza. К счастью, Беляш не успел захлебнуться и получить серьезные травмы, но его состояние было критическим: низкая температура, нестабильное давление.

Врачи ветеринарной клиники провели экстренные мероприятия, и спустя сутки отпустили пушистого пациента домой.

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Специалисты напомнили, что коты, особенно котята, могут найти себе самые неожиданные места для сна. Поэтому лучше проверяйть барабан стиральной машины перед стиркой.

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