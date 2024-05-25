В Адыгее рухнул украинский беспилотник

Вооруженные силы Украины атаковали село Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале. Он уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также нет. На месте работают представители спецслужб.

В ауле Псейтук Тахтамукайского района упал беспилотник. Никаких разрушений и пострадавших нет. На месте работают представители спецслужб и всех необходимых ведомств, — сообщил Кумпилов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали легковой автомобиль в поселке Красное Шебекинского городского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что водитель машины не пострадал.

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До этого украинские вооруженные силы ударили по селу Ясные Зори Белгородского района Белгородской области при помощи беспилотного летательного аппарата. Противник сбросил с дрона взрывное устройство на здание местного сельхозпредприятия. В результате атаки никто не пострадал. От взрыва в здании сельхозпредприятия вспыхнуло пламя, прибывшие на вызов пожарные расчеты оперативно потушили возгорание.